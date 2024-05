(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il riuscito modello diè stato esteso dopo una partnership di quattro anni La collaborazione è stata ampliata aimobili a fronte della crescita del roaming inbound LEXINGTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)– Dal momento della sua vendita da parte dinel 2018,e il suo team globale si sono dedicati a offrire adi miglioridella categoria, sfruttando il consolidamento del gruppo e la strategia dell’economia di scala del suo proprietario, Tofane Global. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente ...

Riassunto: Altice Dominicana e iBASIS rinnovano l’accordo di outsourcing per i servizi vocali internazionali - Riassunto: Altice Dominicana e iBASIS rinnovano l’accordo di outsourcing per i servizi vocali internazionali - Il riuscito modello di outsourcing è stato esteso dopo una partnership di quattro anni La collaborazione è stata ampliata ai servizi mobili a fronte della ...

Altice Dominicana e iBASIS rinnovano l'accordo di outsourcing per i servizi vocali internazionali - Altice Dominicana e iBASIS rinnovano l'accordo di outsourcing per i servizi vocali internazionali - Il riuscito modello di outsourcing è stato esteso dopo una partnership di quattro anni La collaborazione è stata ampliata ai servizi mobili a fronte della crescita del roaming inbound (ANSA) ...

Altice Dominicana and iBASIS Renew International Voice Services Outsourcing Deal - Altice Dominicana and iBASIS Renew International Voice Services outsourcing Deal - Successful outsourcing model extended after four-year partnership Collaboration expanded to mobile services amid inbound roaming growth (ANSA) ...