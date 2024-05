Inter giudice della salvezza - Braglia | Frosinon - KO da Serie B

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’nelle ultime quattro giornate di campionato ha affrontato Sassuolo ee e affronterà, all’ultima, il Verona. Nel suovento a TMW Radio, l’ex calciatore Stefanoha fatto il punto proprio sulla lotta, con i nerazzurri come veri e propri giudici. LOTTA– Una lottaserratissima quella di questo campionato diA, specialmente dopo la vittoria dell’Udinese contro il Lecce nel posticipotrentaseiesima giornata. In tutto questo l’è a suo modo: prima nella sfida contro il Sassuolo, persa per 0-1. Poi nella sfida contro ile, vinta per 0-5. Infine all’ultima giornata, quando allo stadio Bentegodi i nerazzurri ...

Bisoli avrà una certezza ed è la squalifica di Riccio, ammonito ad Ascoli. Per rimpiazzarlo, due possibilità: la prima vede il rientro di Oukhadda dal 1’, la seconda lo spostamento di Cotali a destra e l’inserimento di Corrado a sinistra. Per gli ...

Braglia: “Retrocessione Non vedo bene il Frosinone, KO con l’Inter pesante” - braglia: “Retrocessione Non vedo bene il Frosinone, KO con l’Inter pesante” - Le parole dell'ex calciatore: "Credo che il Sassuolo sia spacciato. Non vedo tanto bene il Frosinone, perché la squadra c'è però il ko con l'Inter è stato pesante" ...

Gubbio, Braglia saluta tutti e se ne va: «Non si può alzare l'asticella in queste condizioni» - Gubbio, braglia saluta tutti e se ne va: «Non si può alzare l'asticella in queste condizioni» - GUBBIO - Era nell'aria già subito dopo l'eliminazione dai playoff per il gol di Cernigoi del Rimini all'85'. Piero braglia l'aveva fatto capire e sono circolate le ...

Braglia apre all’ipotesi Arezzo: "Mi intriga". Indiani in bilico, le mosse per la panchina - braglia apre all’ipotesi Arezzo: "Mi intriga". Indiani in bilico, le mosse per la panchina - Firmato Piero braglia. Il tecnico grossetano ... sciogliere la riserva sul futuro dell’uomo che ha condotto la squadra alla ritorno in C, ad una salvezza anticipata in Lega Pro e alla qualificazione ...