Ange Postecoglou fa saltare fondamenta davvero fragili in casa degli Spurs dopo la sconfitta contro il Manchester City

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ritiene che “le basi siano” indel Tottenhamlailmartedì sera. Laha messo fine alle speranze del Tottenham in Champions League e ha anche significato che non ha fatto un favore ai rivali dell’Arsenal nella corsa al titolo. Glisono caduti in unaper 2-0 grazie alla doppietta di Erling Haaland nel secondo tempo, ma hanno perso una gloriosa occasione per pareggiare la partita quando Heung-Min Son è passato in porta, ma è stato negato da Stefan Ortega.su basiin ...

