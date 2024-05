Blinken rock star a Kiev - chitarra e concerto nel pub – Video

(Di martedì 14 maggio 2024) (Adnkronos) – Antonyversione. Il segretario di Stato americano, che a sorpresa si è recato in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky, ha chiuso la giornata in un locale di. E' salito sul palco, ha preso lae si è unito ad una band per cantarein' L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si ...

Il video di Blinken rock star a Kiev, chitarra e concerto nel pub - Il video di blinken rock star a kiev, chitarra e concerto nel pub - kiev – Binario 4, quarto viaggio in Ucraina. Alle sette meno dieci del mattino, la stazione è chiusa al pubblico, come le grandi strade di kiev lo sono al traffico. Il… Leggi ...

Kiev, Blinken suona e canta "Rockin' In The Free World" con una band ucraina - kiev, blinken suona e canta "Rockin' In The Free World" con una band ucraina - As stated in the cookie policy, we and third parties use technologies, such as cookies, to collect and process personal data from your devices (e.g. IP address, precise device and geographic location ...

Ucraina, l’intelligence lancia l’allarme sul crollo dell’esercito. L’Occidente al bivio: rilanciare o convincere Zelensky a trattare - Ucraina, l’intelligence lancia l’allarme sul crollo dell’esercito. L’Occidente al bivio: rilanciare o convincere Zelensky a trattare - Le parole del capo dell’intelligence ucraina, Kyrylo Budanov, al New York Times non trasmettono solo preoccupazione, ma qualcosa di peggiore per le sorti del conflitto ucraino: rassegnazione. Volodymy ...