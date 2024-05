Sigilli alla storica pizzeria del Presidente di Napoli

(Di martedì 14 maggio 2024) AGI - Uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e con la Squadra Mobile partenopea, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal gip napoletano nei confronti di cinque indagati (tre ora in carcere e due ai domiciliari) che devono rispondere di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso e dfinalità di agevolare il clan Contini. Le indagini avrebbero accertato l'intestazione fittizia di due società operanti nel settore della ristorazione e panificazione utilizzate dcosca per fare cassa e per il sostentamento dei detenuti e delle rispettive famiglie. Tra i beni sequestrati c'è anche una...

