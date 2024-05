Falcon 2: l’Istituto dell’innovazione tecnologica degli EAU lancia una nuova serie di modelli IA che surclassano il nuovo Meta Llama 3 - falcon 2: l’Istituto dell’innovazione tecnologica degli EAU lancia una nuova serie di modelli IA che surclassano il nuovo Meta Llama 3 - Il nuovo modello IA della serie falcon 2 di nuova generazione è open source, multilingue e multimodalità – e l’unico modello IA con funzionalità di conversione dalla visione artificiale al linguaggio ...

Come cresce (e quanto guadagna) Starlink di SpaceX - Come cresce (e quanto guadagna) Starlink di SpaceX - Dal 2019, Starlink ha ampliato la propria rete in orbita terrestre bassa fino a raggiungere circa 6.000 satelliti, posizionandosi rapidamente come il più grande operatore satellitare al mondo e rivale ...

The Last of Us 2, tutti i nuovi personaggi che vedremo nella seconda stagione - The Last of Us 2, tutti i nuovi personaggi che vedremo nella seconda stagione - Cerchiamo di fare il punto della situazione sul casting della seconda stagione di The Last of Us, ispirata al celebre videogame The Last of Us: Parte 2.