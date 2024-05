Cavasin secco | Inter oggi avanti anni luce sulla Juventus!

(Di mercoledì 15 maggio 2024)non usa mezze misure nel mettere a confronto. L’allenatore, ospite questa sera della trasmissione Sportitalia Mercato, dà la squadra di Inzaghi molto piùanche per la prossima stagione. IL VANTAGGIO –lasi giocherà la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, ma in Serie A è a -25 in classifica dalla capolista. Per l’allenatore Albertochi ha parlato di sole colpe dell’allenatore sta facendo una valutazione parziale sui bianconeri: «Nell’emotività dei tifosi e della stampa che ruota sulle cose del momento ci sono delle considerazioni su Massimiliano Allegri. Ci si divide, il calcio è anche questo, però alla base ci sono queste considerazioni. Ci sono tanti giocatori messi in un certo modo, da ...

La nuova Inter è già in costruzione anche se la rosa della prossima stagione verrà ufficializzata solo dopo l’apertura del calciomercato estivo. Previsti non troppi movimenti, soprattutto se rapportati all’ultima sessione estiva, eppure ci si ...

Roma, 14 maggio 2024 – Il veterano e la promessa. E’ lo schema che tiene in vita quel che resta del tennis azzurro in questi Internazionali d’Italia . Se nei tabelloni di singolare non vi è più traccia di un italiano, in quelli di doppi o incantano ...

Maicon: “Penso che Bento andrà all’Inter e che stia già firmando il contratto” - Maicon: “Penso che Bento andrà all’inter e che stia già firmando il contratto” - intervenuto in diretta sul canale YouTube Forza inter Brasil, Maicon, ex terzino nerazzurro, ha parlato così della possibilità di vedere a Milano Bento Krepski: "Penso di sì. Ho parlato con alcune ...

GdS : Inzaghi vuole la 30esima vittoria stagionale: con la Lazio in campo i titolatissimi - GdS : Inzaghi vuole la 30esima vittoria stagionale: con la Lazio in campo i titolatissimi - In vista di inter-Lazio, ultima partita dell'inter in casa, giorno della premiazione per il ventesimo Scudetto e penultima gara stagionale, la Gazzetta dello Sport rende note le intenzioni di ...

GdS - Inzaghi vuole la 30esima vittoria stagionale: con la Lazio in campo i titolarissimi - GdS - Inzaghi vuole la 30esima vittoria stagionale: con la Lazio in campo i titolarissimi - In vista di inter-Lazio, ultima partita dell'inter in casa, giorno della premiazione per il ventesimo Scudetto e penultima gara stagionale, la Gazzetta dello Sport rende note le intenzioni di ...