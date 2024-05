Ashley Madison - serie su Netflix | cos’ - storia ve -a, com’è oggi

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 14 maggio 2024) Di cosa parla ladocumentario suè accaduto al sito d’incontri fondato in Canada dopo l’attacco hacker Dal 15 maggio 2024 è disponibile su: Sesso, scandali e bugie. Si tratta dellaTV documentaristica che parla del popolare sito di incontri canadese per persone già sentimentalmente impegnate. Ladiretta da Toby Paton porta a una riflessione, ovvero come questa piattaforma sia diventata come una sorta di boomerang per gli utenti iscritti. In particolare, la trama percorre ladi violazione dei dati personali su Internet al giorno d’, con i segreti e i tradimenti che finiscono per diventare di dominio pubblico in tutto il mondo. Ma vediamo tutto quello ...