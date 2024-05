Basket | Cecilia Zandalasini ufficialmente di ritorno in WNBA - resta nel roster delle Minnesota Lynx

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024) Ritorna in, e debutterà peraltro stanotte,. Le, infatti, dopo la preseason, hanno deciso di tenerla a: tornerà a indossare il numero 9, quello che aveva avuto nelle prime due avventure oltreoceano, quelle del 2017 e 2018. In pratica, la terza stagione americana di Zanda è ora realtà. E inizierà contro le Seattle Storm, alle 4 di stanotte. Un impegno indubbiamente non facile, anche se l’ultima stagione della franchigia gialloverde le ha viste non arrivare ai playoff., Milano supera quota 100 e impatta con Trento. Brescia non fatica e fa 2-0 con Pistoia Non nella squadra, invece, Dorka Juhasz (che deve ancora finire la stagione con il Famila Schio) e Sika Konè, per ragioni personali. Alleci ...