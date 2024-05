Banda di ladri svaligia cinque aziende in poche ore | Sono sempre gli stessi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) MOGLIANO ? Quattro furti ad altrettantenella stessa notte. E nella stessa zona industriale di Mogliano. Lache è entrata in azione era organizzata, probabilmente bene...

Tre colpi in pochi giorni a Genova , tra la Val Bisagno e la Val Polcevera. Ma, soprattutto, un bottino stimato in attrezzature e materiale da lavoro di circa centocinquanta mila euro . La banda del buco torna in azione e mette in allerta i titolari ...

I ladri di sonde tornano a colpire: maxi furto da 100mila euro all'ospedale di Pordenone. Come agisce la banda - I ladri di sonde tornano a colpire: maxi furto da 100mila euro all'ospedale di Pordenone. Come agisce la banda - PORDENONE - Colpo da 100mila euro nel fine settimana all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. La banda delle sonde è tornata a colpire. Dopo il furto nel reparto ...

Sgominata banda che rubava membrane bituminose in un’azienda - Sgominata banda che rubava membrane bituminose in un’azienda - PRATA - I Carabinieri della Stazione di Prata di Pordenone, con la collaborazione dell’Aliquota Operativa di Sacile, hanno deferito in stato di libertà 4 soggetti responsabili di furti aggravati conti ...

Open Fiber piano banda ultra larga: il Molise è la prima Regione a completare i lavori - Open Fiber piano banda ultra larga: il Molise è la prima Regione a completare i lavori - Open Fiber ha completato gli obiettivi per il piano banda ultra larga in Molise. Si tratta della prima Regione in Italia. Scopri tutti i dettagli sul progetto su SOStariffe.it ...