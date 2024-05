Ricovero di Andrea Diprè per overdose | aggiornamenti dall’ospedale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ieri pomeriggio un caro amico diavrebbe fatto sapere all’admin dell’account Videotecadipreista, che l’avvocato sarebbe stato portato in ospedale dopo un’. Deldel noto personaggio web ne hanno parlato tutte le maggiori testate, ma il primo sito a fare fact-checking è stato Mow Mag. Persone molto vicine aavrebbero confermato l’indiscrezione al magazine. Bufale.net ha tentato di contattare l’ospedale dove sarebbe, ma per il momento nessuno ha parlato: “Un caro amico del giornalista, il quale avrebbe confermato la presenza presso una nota struttura ospedaliera di Trento. Al momento non è dato saperne di più, in quanto la suddetta struttura non ha fornito una risposta ai nostri quesiti. – si legge su Bufale net – Insomma, restiamo in attesa di ...

"overdose ". E' ricoverato in gravi condizioni Andrea Diprè , ex avvocato radiato dall'albo e soprattutto discusso personaggio nato come critico in tv (era soprannominato lo "Sgarbino" per la verve polemica e il carattere fumantino) e diventato con ...

Andrea Diprè ricoverato in overdose: è gravissimo - andrea Diprè ricoverato in overdose: è gravissimo - andrea Diprè, personaggio controverso dei social italiani, è ricoverato in gravi condizioni a Trento a causa di un’overdose. Da ore […] L'articolo andrea Diprè ricoverato in overdose: è gravissimo pro ...

Ladra cade nella trappola: la Polizia simula un ricovero e sorprende l'operatrice sanitaria a rubare nelle stanze dell'ospedale - Ladra cade nella trappola: la Polizia simula un ricovero e sorprende l'operatrice sanitaria a rubare nelle stanze dell'ospedale - PORDENONE - Un'operazione della Polizia ha posto fine ai continui furti nel reparto di ginecologia dell'ospedale di Pordenone, inchiodando la responsabile. La ladra ...

Streptococco nei bambini, il pediatra: "Solo in caso di gravi complicanze serve il ricovero" - Streptococco nei bambini, il pediatra: "Solo in caso di gravi complicanze serve il ricovero" - “Il ricovero in ospedale è necessario in caso di forme più aggressive e complicanze” spiega andrea Campana, responsabile della pediatria multispecialistica all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ...