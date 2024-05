Wsj, 'Biden procede con pacchetto armi a Israele da 1 mld' - Wsj, 'biden procede con pacchetto armi a Israele da 1 mld' - L'amministrazione biden ha notificato al Congresso che intende procede con la vendita di armi per un miliardo di dollari a Israele. (ANSA) ...

Acquista da 0.7€/sett - Acquista da 0.7€/sett - L'esercito israeliano prosegue l'avanzata con i tank e le truppe a Rafah, passando di quartiere in quartiere nella parte orientale della città più a sud della Striscia. Fonti Usa, citate dalla Cnn, ha ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi in diretta | Ufficiale di Hezbollah ucciso in un attacco con i droni nel Libano - Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi in diretta | Ufficiale di Hezbollah ucciso in un attacco con i droni nel Libano - Il presidente americano Joe biden metterà il veto sul provvedimento dei repubblicani della Camera per mettergli pressione per l'invio di armi a Israele. Lo riporta il quotidiano statunitense The Hill.