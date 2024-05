Di Marzio: “Il Napoli su Luis Alberto. La Lazio fissa il prezzo” - Di marzio: “Il napoli su Luis Alberto. La Lazio fissa il prezzo” - Il napoli su Luis Alberto centrocampista della Lazio. Secondo Gianluca Di marzio, il club azzurro è fortemente interessato allo spagnolo.

Qui Lazio - Ripresa degli allenamenti a Formello: Luis Alberto torna in gruppo - Qui Lazio - Ripresa degli allenamenti a Formello: Luis Alberto torna in gruppo - Calciomercato Lazio, un club di Serie A si muove per Luis Alberto: la RICHIESTA biancoceleste per il Mago, in uscita dalla Capitale Notizie in uscita per quanto riguarda la Lazio, che monitora la situ ...

Sky - Napoli su Luis Alberto, la Lazio chiede 15 milioni - Sky - napoli su Luis Alberto, la Lazio chiede 15 milioni - Calciomercato napoli - napoli pronto a chiudere per Luis Alberto in vista della prossima stagione! Il calciatore lascerà la Lazio al termine della stagione e occhio alla sorpresa, può vestire la magli ...