Torna la Dolce Vita a Via Veneto | una serata da non perdere per il primo anniversario di Allegrío

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 14 maggio 2024) In Viarila “” con la voce di Maria Elena Infantino che accompagnerà la cucina autentica di Chef Emmanuel di Liddo: unaall’insegna della felicità per ildi. In occasione del 1°digiovedì 30 maggio ore 20:30, nella splendida Via, ci si potrà immergere in una cena 4 mani con lo Special Guest Chef Emmanuel di Liddo e i resident Chef Daniele Creti, Ivano Veccia, Giuseppe Aiello,Mario Di Costanzo. Lavedrà poi l’accompagnamento musicale live in pieno Italian Style della cantante Maria Elena Infantino, figlia d’arte di Raina e Luigi Infantino (noti cantanti lirici, quest’ultimo definito “Il ...