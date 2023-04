Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabriellabocca : RT @Federmeccanica: ??Il Presidente @fedvisentin interverrà il #14Aprile presso @FondazioneCUOA durante l'evento inaugurale del @citta_impre… - steserra : RT @Federmeccanica: ??Il Presidente @fedvisentin interverrà il #14Aprile presso @FondazioneCUOA durante l'evento inaugurale del @citta_impre… - fzovico : RT @Federmeccanica: ??Il Presidente @fedvisentin interverrà il #14Aprile presso @FondazioneCUOA durante l'evento inaugurale del @citta_impre… - fedvisentin : RT @Federmeccanica: ??Il Presidente @fedvisentin interverrà il #14Aprile presso @FondazioneCUOA durante l'evento inaugurale del @citta_impre… - Federmeccanica : ??Il Presidente @fedvisentin interverrà il #14Aprile presso @FondazioneCUOA durante l'evento inaugurale del… -

vivono anche i genitori dell'alpinista che sono stati avvisati della disgrazia nella serata di ieri e che ora stanno organizzando il viaggio per recarsi in Norvegia. . 1 aprile 2023... pertanto bisogna attendere le nomine per capire se sarà eventualmente possibile far partire la prima con questi numeri o fare un accorpamento con più classi comegià stato fatto. La partita è ...stata quindi immediatamente trasportata all'ospedale Opa di Massa dovestata subito ricoverata nel reparto di rianimazione. Sofia aveva disperatamente lottato contro la morte per quattro ...

Era di Vicenza l'alpinista morto per una valanga in Norvegia Tiscali Notizie

Si chiama Matteo Cazzola, 36 anni, residente a Vicenza, l'alpinista morto travolto da una valanga nel pomeriggio di ieri durante un'escursione in Norvegia, sul picco del Kavringtinden. (ANSA) ...Era partito per una vacanza con gli amici Matteo Cazzola, la vittima della valanga che nel pomeriggio di venerdì ha travolto un gruppo di cinque scialpinisti vicentini in Norvegia, ...