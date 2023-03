(Di venerdì 31 marzo 2023) Loè un fenomeno molto diffuso ai giorni d’oggi,o dell’era tecnologica. Rappresenta la condivisione online costante da parte deidiche riguardano i propri, come le foto, i video, le ecografie e le storie. Può generare dei rischi, ad esempio violazione della privacy, furto di identità, adescamento online, pedopornografia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Sharenting, genitori che condividono contenuti dei figli sui social - Enkey : I social sono invasi di fotografie di bambini. Sono i genitori stessi a pubblicarli. Foto delle vacanze, al mare, d… - anaBrianN : Sharenting - Suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli… - TecnicaScuola : Cos’è lo sharenting? La pratica dei genitori di postare la vita dei figli sui social. In Francia si sta presentando… - FondazioneCaro : Lo #sharenting racconta l'esposizione dei più piccoli su social e chat da parte delle stesse famiglie. Ne vale dav… -

Con il termine "" si intende il fenomeno della condivisione online costante da parte deidi contenuti che riguardano i propri figli/e (foto, video, ecografie, storie). L'argomento è affrontato dall'...Anche Save the Children da anni si occupa di, richiamando all'attenzione die famiglie la Convenzione dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e più recentemente dal ......Idecidono di raccontare la vita dei loro figli a chiunque senza chiedere il permesso. Pagine di storia che rimangono per tanto e tanto tempo in rete aumentando i rischi dello...

Con il termine “sharenting” si intende il fenomeno della condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli/e ...Sharenting - In Francia, su iniziativa del presidente Emmanuel Macron, si sta studiando una legge sull’utilizzo delle immagini dei minorenni sui social network.