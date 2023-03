Sei Nazioni femminile 2023, scelto il XV che rappresenterà l’Italia nella sfida all’Inghilterra (Di venerdì 31 marzo 2023) Giovanni Raineri, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di rugby, ha ufficializzato la formazione che domenica affronterà l’Inghilterra al Franklin’s Gardens di Northampton, alle ore 16 italiane, nel match valido per la seconda giornata del Tik Tok Women’s Six Nations, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena (canale 204). Tre i cambi nella formazione titolare rispetto a quella che ha affrontato, nella prima giornata, la Francia allo Stadio Lanfranchi. Triangolo allargato formato da Ostuni-Minuzzi, Muzzo e Stefan che si sposta all’ala dopo aver giocato come numero nove all’esordio. Coppia di centri formata da Sillari e Rigoni, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Madia e all’esperienza di Sara Barattin che raggiungerà quota 113 presenze in Nazionale. Confermata la terza linea con capitan ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Giovanni Raineri, commissario tecnico della Nazionale italianadi rugby, ha ufficializzato la formazione che domenica affronterà l’Inghilterra al Franklin’s Gardens di Northampton, alle ore 16 italiane, nel match valido per la seconda giornata del Tik Tok Women’s Six Nations, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena (canale 204). Tre i cambiformazione titolare rispetto a quella che ha affrontato,prima giornata, la Francia allo Stadio Lanfranchi. Triangolo allargato formato da Ostuni-Minuzzi, Muzzo e Stefan che si sposta all’ala dopo aver giocato come numero nove all’esordio. Coppia di centri formata da Sillari e Rigoni, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Madia e all’esperienza di Sara Barattin che raggiungerà quota 113 presenze in Nazionale. Confermata la terza linea con capitan ...

