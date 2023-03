Pensioni 2023, simulatore ‘Pensami’ disponibile anche in app Inps (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Si chiama ‘Pensami’ ma è l’acronimo di PENSione A MIsura, l’app che simula gli scenari Pensionistici, ora disponibile anche sull’app Inps Mobile, nella sezione ‘Servizi – senza autenticazione’. Lo ricorda l’Inps in una nota. Inserendo in modo anonimo e senza autenticazione pochi dati anagrafici e quelli relativi alla contribuzione, il simulatore fornisce informazioni riguardanti le Pensioni a cui è possibile accedere (sia nelle singole gestioni previdenziali sia cumulando l’intera contribuzione), si legge ancora. Il simulatore, già presente sul portale web, rientra tra i progetti di innovazione per l’attuazione del Pnrr che mirano a rendere disponibili all’utenza informazioni e servizi in una logica multicanale. COME ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Si chiamama è l’acronimo di PENSione A MIsura, l’app che simula gli scenaristici, orasull’appMobile, nella sezione ‘Servizi – senza autenticazione’. Lo ricorda l’in una nota. Inserendo in modo anonimo e senza autenticazione pochi dati anagrafici e quelli relativi alla contribuzione, ilfornisce informazioni riguardanti lea cui è possibile accedere (sia nelle singole gestioni previdenziali sia cumulando l’intera contribuzione), si legge ancora. Il, già presente sul portale web, rientra tra i progetti di innovazione per l’attuazione del Pnrr che mirano a rendere disponibili all’utenza informazioni e servizi in una logica multicanale. COME ...

