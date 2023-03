Napoli-Milan, Lobotka contro Bennacer: duello a centrocampo (Di venerdì 31 marzo 2023) Napoli e Milan sarà anche la sfida a centrocampo tra Lobotka e Bennacer: i due pilastri di Spalletti e Pioli Leggi su pianetamilan (Di venerdì 31 marzo 2023)sarà anche la sfida atra: i due pilastri di Spalletti e Pioli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RafAuriemma : +++ULTIMORA+++ #Osimhen ha smarrito la maschera portafortuna! Se n’è accorto al rientro dal match con la nazionale… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan dalle ore 15:00 via alla vendita libera. I tagliandi potranno essere acquistati es… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan dalle ore 10:00 in vendita ulteriore quota di tagliandi degli anelli inferiori di… - antomelgiovanni : RT @accountparodia: La Juventus rischia un nuovo filone di inchiesta per le cosiddette partnership. I bianconeri hanno fatto 22 operazioni… - Alessio_Ram : RT @SCUtweet: 'Partnership sospette: tutti i club hanno sinergie di mercato e la #Juve è dietro Inter-Milan-Roma-Napoli per numero di opera… -