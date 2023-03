Mare fuori 3, lo “spoiler” di Ivan Silvestrini: “Il colpo di pistola non è a vuoto…” (Di giovedì 30 marzo 2023) Ancora una volta, per i fan di Mare fuori, Ivan Silvestrini si dimostra una fonte inesauribile di anticipazioni succose. Dopo l’annuncio della quarta stagione della serie tv, adesso lo sceneggiatore ha lanciato un’altra piccola “bomba”: il colpo di pistola nel finale di stagione è andato a segno. “Se quel colpo andasse a vuoto sarebbe il più moscio dei cliffhanger della storia”, ha affermato Silvestrini rispondendo alla domanda di un fan. In attesa della quarta stagione, il regista ha deciso infatti di soddisfare la curiosità degli spettatori che, affamati di anticipazioni e retroscena, hanno approfittato di un suo box domande su Instagram per sfogare la loro sete di notizie. Fra le chicche, Silvestrini ha raccontato che alcuni momenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Ancora una volta, per i fan disi dimostra una fonte inesauribile di anticipazioni succose. Dopo l’annuncio della quarta stagione della serie tv, adesso lo sceneggiatore ha lanciato un’altra piccola “bomba”: ildinel finale di stagione è andato a segno. “Se quelandasse a vuoto sarebbe il più moscio dei cliffhanger della storia”, ha affermatorispondendo alla domanda di un fan. In attesa della quarta stagione, il regista ha deciso infatti di soddisfare la curiosità degli spettatori che, affamati di anticipazioni e retroscena, hanno approfittato di un suo box domande su Instagram per sfogare la loro sete di notizie. Fra le chicche,ha raccontato che alcuni momenti ...

