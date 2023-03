James Gray | 5 film per riscoprire la sua filmografia

(Di giovedì 30 marzo 2023) È da poco uscito in sala il suo ultimo, Armageddon Time - Il tempo dell'apocalisse. Ripercorriamo insieme la carriera del registacon cinqueda non perdere Uscito nelle sale italiane il 23 marzo, Armageddon Time - Il tempo dell'apocalisse è stato presentato in anteprima mondiale allo scorso Festival di Cannes (nella sezione del concorso ufficiale). Ilsegna il ritorno dietro la macchina da presa del cineasta statunitense. Regista e sceneggiatore dallo stile minimalista e delicato,è un autore che è riuscito a trovare sempre più successo e risonanza all'interno dell'industria cinematografica mondiale. I suoisono ormai ampiamente conosciuti e attesi, grazie anche ai numerosi divi che spesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... duelsit : La piccola, infinitesimale, fine del mondo di Armageddon Time – Il tempo dell'apocalisse di James Gray | duels… - CineGiornale1 : Armageddon Time – Il tempo dell’Apocalisse: l’America ieri del chiaroscurale e sfortunato coming of age di James Gr… - romatoday : Armageddon Time, incontro con il regista James Gray al Cinema Giulio Cesare - CherylBriley690 : RT @GianPisacane: Al cinema trovate 'Armageddon Time - Il tempo dell'apocalisse' di James Gray. La recensione è su Famiglia Cristiana #Jame… - iseeadarkness_ : Un bellissimo film che purtroppo sta passando inosservato. É un po’ il “the Fabelmans” di James Gray. -

Riparte dalle origini, che con "Armageddon Time" riavvolge la pellicola del tempo e torna al suo lungometraggio d'esordio, "Little Odessa", e alla comunità di ebrei russi emigrati in America alla quale ...Compone un ritratto familiare punteggiato di suggestioni autobiografiche. Al centro il coming of age di un ragazzino tra nuova scuola imposta dei genitori e l'amicizia con un coetaneo, ma ...Phoenix , quindi, continua a collezionare collaborazioni con grandi registi , che spesso l'hanno diretto in più lungometraggi - Ridley Scott,Mangold e Paul Thomas Anderson. Beau ha ...

James Gray, 5 film per riscoprire la sua filmografia Movieplayer

Considerato dalla maggioranza della critica (probabilmente a ragione) il capolavoro di James Gray, Two Lovers è un film di rara potenza cinematografica. Raccontando la storia di un uomo tormentato e ...In occasione dell'uscita di Armageddon Time, martedì 28 marzo, al Cinema Giulio Cesare è in programma un appuntamento esclusivo. Alle ore 20.30 continuano gli appuntamenti con Andrea Minuz. Un'introdu ...