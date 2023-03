Incendio a Ponte Milvio, pizzeria distrutta dalle fiamme (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma – Un Incendio ha colpito una pizzeria nel cuore di Roma, in piazzale Ponte Milvio, verso le 4.30. La S.O ha inviato la squadra VVF di Prati (9/A) con un autobotte. Nessuna persona è rimasta ferita: secondo quanto emerge, l’Incendio sarebbe partito da un locale adibito ad uso magazzino. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere le fiamme. A seguito di quanto accaduto, è stato dichiarato inagibile il magazzino nel quale si è sviluppato l’Incendio e la terrazza. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma – Unha colpito unanel cuore di Roma, in piazzale, verso le 4.30. La S.O ha inviato la squadra VVF di Prati (9/A) con un autobotte. Nessuna persona è rimasta ferita: secondo quanto emerge, l’sarebbe partito da un locale adibito ad uso magazzino. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere le. A seguito di quanto accaduto, è stato dichiarato inagibile il magazzino nel quale si è sviluppato l’e la terrazza. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

