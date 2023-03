Porto, iniziato rimborso biglietti ai tifosi dell’Inter dopo fatti del Do Dragao (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel corso di Porto-Inter del 14 marzo a numerosi tifosi nerazzurri, in possesso di regolare biglietto, è stato impedito l’accesso allo stadio del Do Dragao. La vicenda, secondo quanto riportato dal noto giornalista Marco Barzaghi, ha un nuovo sviluppo rimborso – L’Inter ha conquistato i quarti di Champions League dopo aver eliminato il Porto. Ma nella memoria dei tifosi rimane anche quanto successo al di fuori dello stadio Do Dragao, in occasione del match di ritorno fra le due formazioni: in quell’occasione a migliaia di tifosi dell’Inter, in possesso di regolare biglietto, fu impedito l’accesso allo stadio. Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Barzaghi il club lusitano, su richiesta, ha ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel corso di-Inter del 14 marzo a numerosinerazzurri, in possesso di regolare biglietto, è stato impedito l’accesso allo stadio del Do. La vicenda, secondo quanto riportato dal noto giornalista Marco Barzaghi, ha un nuovo sviluppo– L’Inter ha conquistato i quarti di Champions Leagueaver eliminato il. Ma nella memoria deirimane anche quanto successo al di fuori dello stadio Do, in occasione del match di ritorno fra le due formazioni: in quell’occasione a migliaia di, in possesso di regolare biglietto, fu impedito l’accesso allo stadio. Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Barzaghi il club lusitano, su richiesta, ha ...

