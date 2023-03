In corso in questo momento l’incontro tra Bastoni e l’Inter – SM (Di mercoledì 29 marzo 2023) La situazione riguardo il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe risolversi già nella giornata di oggi. l’Inter punta a rinnovarlo. INCONTRO – Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi, nell’edizione odierna di Sport Mediaset, la società nerazzurra starebbe incontrando in questo momento Alessandro Bastoni per la questione rinnovo. Queste le sue parole: «In questo momento è in corso un incontro nella sede nerazzurra per il rinnovo di Bastoni. Da una parte ci sono Marotta e Ausilio, dall’altra l’agente del giocatore. Si parte dal contratto di ora, 3,5 milioni, per arrivare a 5. Il giocatore vorrebbe un adeguamento immediato. Quel milione e mezzo che balla potrebbe essere messo come bonus alla firma. C’è ottimismo, potrebbe esserci una ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) La situazione riguardo il futuro di Alessandropotrebbe risolversi già nella giornata di oggi.punta a rinnovarlo. INCONTRO – Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi, nell’edizione odierna di Sport Mediaset, la società nerazzurra starebbe incontrando inAlessandroper la questione rinnovo. Queste le sue parole: «Inè inun incontro nella sede nerazzurra per il rinnovo di. Da una parte ci sono Marotta e Ausilio, dall’altra l’agente del giocatore. Si parte dal contratto di ora, 3,5 milioni, per arrivare a 5. Il giocatore vorrebbe un adeguamento immediato. Quel milione e mezzo che balla potrebbe essere messo come bonus alla firma. C’è ottimismo, potrebbe esserci una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Questo è l'allenatore il cui figlio avvocato, Pierfilippo, seppe delle indagini in corso su #Moggi: avvisò il padre… - michele_geraci : Non credo che i nostri 'giornalisti' abbiamo riportato questo scambio di saluti tra #Putin e #Xijinping durante la… - infoitsport : In corso in questo momento l’incontro tra Bastoni e l’Inter – SM - Pietro___T : @FratellidItalia “Nel corso dell’ultimo consiglio dei ministri il Governo ha preso diversi provvedimenti, tra quest… - Pietro___T : @giamma71 “Nel corso dell’ultimo consiglio dei ministri il Governo ha preso diversi provvedimenti, tra questi lo st… -