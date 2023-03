(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il presidente dellaDanilo, ha parlato del comunicato Ultras e del futuro dei due club campani. Danilo, napoletano e presidente dellaha rilasciato una lunga intervista al quotidiano il Mattini. Tanti i punti toccato dal patron granata a cominciare dal comunicato degli ultras dellache tanto ha fatto discutere: «Io sono per il terzo tempo, in cui dopo tutti vanno a bere una bibita insieme, ma una città che compete con gli azzurri nello stesso campionato cosa può fare? Può rispettare e plaudire, ma certo non. Quindi per me quel comunicato esprime una cosa che trovo giustissima. Avete mai visto che una squadra di calcio festeggia con bandiere la vittoria di un’altra squadra? Io non ho mai visto nel campionato spagnolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Iervolino: 'Scudetto Napoli, applaudire ma senza festeggiare. Tifoseria salernitana prima al mondo' #Iervolino… - ottopagine : Festa scudetto Napoli, Iervolino: «Giusto il comunicato degli ultras» #Salerno - granatissimi : Festa scudetto Napoli, Iervolino: «Giusto il comunicato degli ultras» - CalcioNapoli24 : - salernonotizie : Iervolino: “Non si può pretendere che i tifosi salernitani festeggino scudetto Napoli” -

... deve avere anche una libertà su tutto, ma se fosse questo il principio, ae Fimmanò andrebbe vietato l'ingresso all'Arechi. È un errore, secondo me, lodel Napoli è uno...Va ricordato, magari a Salerno non lo sanno, che anche Daniloè tifoso del Napoli e festeggerà loa modo suo. Detto questo, dispiace ci sia il partito dei doppiofedisti che ......anni tornare in A ed oggi prova a consolidarsi in questo campionato sotto la dirigenza. ... autorizziamo tutti i debiti scongiuri, si appresta a vincere unodopo essere stato sempre ...

Festa scudetto Napoli, Iervolino: «Giusto il comunicato degli ultras» Ottopagine

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è stato protagonista di un forum tenutosi ieri presso la sede de Il Mattino di Napoli: "Che Napoli possa vincere il tricolore al netto della ...Interviene anche Danilo Iervolino in merito alla polemica sulla rivalità tra ... in particolar modo in vista degli imminenti festeggiamenti per lo scudetto azzurro. In una intervista al Mattino, il ...