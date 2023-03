Fincantieri: nuove assunzioni di diplomati e laureati (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Gruppo è alla ricerca di Addetti Contabilità e Responsabili di Commessa per gli stabilimenti in Italia Fincantieri, azienda leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera, primo costruttore navale occidentale e partner di riferimento di numerosi contractor internazionali a cui fornisce il sistema navale completo e il supporto logistico, effettuerà nuove assunzioni di diplomati e laureati da inserire presso i propri stabilimenti in Italia. La ricerca è rivolta a Supervisori Elettrici di Produzione, i quali dovranno supportare il capo officina e il responsabile di officina nella definizione dei programmi di dettaglio, controllare la disponibilità dei materiali e i documenti di lavoro, controllare e coordinare le lavorazioni assegnate in appalto alle ditte esterne e ottimizzare l’impiego ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Gruppo è alla ricerca di Addetti Contabilità e Responsabili di Commessa per gli stabilimenti in Italia, azienda leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera, primo costruttore navale occidentale e partner di riferimento di numerosi contractor internazionali a cui fornisce il sistema navale completo e il supporto logistico, effettueràdida inserire presso i propri stabilimenti in Italia. La ricerca è rivolta a Supervisori Elettrici di Produzione, i quali dovranno supportare il capo officina e il responsabile di officina nella definizione dei programmi di dettaglio, controllare la disponibilità dei materiali e i documenti di lavoro, controllare e coordinare le lavorazioni assegnate in appalto alle ditte esterne e ottimizzare l’impiego ...

