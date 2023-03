(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilquotidiano scrive che alnonla serie tv “” tratta dai romanzi di Antonio Manzini e interpretata da Marco Giallini. Venerdì ci sarà la presentazione della quinta stagione. Scrive Ilche alle conferenze stampa di ogni genere è sempre presente undell’azienda, solitamente il direttore di competenza. Venerdì, invece, non è previstoo. (…) Per competenza sarebbe dovuto toccare a Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction (vicina al Pd). Che però non ci sarà e nemmeno manderà un sottoposto. “A memoria non ricordo una cosa del genere. In Rai c’è un alto papavero anche per presentare il premio di Rocca Cannuccia, figuriamoci una fiction di successo in prima serata. Davvero molto strano”, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Al centrodestra “Rocco Schiavone” non piace e nessun dirigente Rai va alla conferenza (Il Fatto) Lo sbirro dolente… - rocco_murciano : @Capezzone Basta che quelli di centrodestra rifiutino l’invito così le trasmissioni se le fanno da soli. -

...elettorale per le comunali di Treviso a supporto della candidatura a sindaco di Nicolòe dall'...del Terzo Polo di far convergere esperienze maturate sia nell'area liberale disia ...... governando la Nazione, molte Regioni, Provincie e Comuni con i nostri alleati di." ... il Consigliere comunale di Mondovì nonché responsabile per gli Enti Locali di FdI,Pulitanò, l'...... dopo quella già attiva in città in via Cuneo" : così i consiglieri comunali delmonregalese Enrico Rosso,Pulitanò e Mauro Gasco.

Al centrodestra “Rocco Schiavone” non piace e nessun dirigente ... IlNapolista

Enrico Rosso, Rocco Pulitanò e Mauro Gasco: "Ci sarebbe la volontà di farla in via Trieste, in un'area commerciale e artigianale" ...