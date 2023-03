Ultimo episodio de L’Ispettore Barnaby 23 su Giallo, anticipazioni 28 marzo: ci sarà un’altra stagione? (Di martedì 28 marzo 2023) Torna in onda L’Ispettore Barnaby 23 su Giallo. Stasera, martedì 28 marzo, sarà trasmesso un nuovo episodio del sofisticato crime inglese in prima tv assoluta, che è anche l’Ultimo della ventitreesima stagione. Prodotto e trasmesso a partire dal 1997, L’Ispettore Barnaby è tratto dai romanzi inglesi della giallista Caroline Graham e racconta le vicende che ruotano attorno al detective Barnaby, capo della polizia nell’immaginaria contea di Midsomer. Neil Dudgeon torna a vestire i panni del detective John Barnaby (che interpreta a partire dalla quattordicesima stagione, dopo aver raccolto il testimone da John Nettles) per indagare sui crimini e le stranezze della ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Torna in onda23 su. Stasera, martedì 28trasmesso un nuovodel sofisticato crime inglese in prima tv assoluta, che è anche l’della ventitreesima. Prodotto e trasmesso a partire dal 1997,è tratto dai romanzi inglesi della giallista Caroline Graham e racconta le vicende che ruotano attorno al detective, capo della polizia nell’immaginaria contea di Midsomer. Neil Dudgeon torna a vestire i panni del detective John(che interpreta a partire dalla quattordicesima, dopo aver raccolto il testimone da John Nettles) per indagare sui crimini e le stranezze della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reginalva_da : RT @Uni91070952: E' da tempo che ne vorrei scrivere, si tratta di come affrontiamo tutte quelle tematiche legate alla 'teoria gender' L'ul… - livic751 : RT @Uni91070952: E' da tempo che ne vorrei scrivere, si tratta di come affrontiamo tutte quelle tematiche legate alla 'teoria gender' L'ul… - dan_bigsleep : RT @Uni91070952: E' da tempo che ne vorrei scrivere, si tratta di come affrontiamo tutte quelle tematiche legate alla 'teoria gender' L'ul… - ZioKlint : RT @Uni91070952: E' da tempo che ne vorrei scrivere, si tratta di come affrontiamo tutte quelle tematiche legate alla 'teoria gender' L'ul… - giacomoallocca2 : RT @Uni91070952: E' da tempo che ne vorrei scrivere, si tratta di come affrontiamo tutte quelle tematiche legate alla 'teoria gender' L'ul… -