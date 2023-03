Roma, sgombero in via dei Monti di Pietralata: abbattute tutte le baracche (FOTO) (Di martedì 28 marzo 2023) Roma. A partire dalle 8 di questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Locale di Roma Capitale hanno effettuato le operazioni di sgombero di un’area occupata abusivamente da alcune persone senza fissa dimora. A seguito delle operazioni nove persone sono state allontanate mentre la zona è stata affidata nuovamente al proprietario. Quest’ultimo ha poi provveduto ad abbattere tutti gli accampamenti abusivi. Ardea, iniziato lo sgombero nella casa trasformata in RSA abusiva (FOTO) Le operazione di sgombero questa mattina in via dei Monti di Pietralata Così come concordato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ribadito nel conseguente Tavolo Tecnico, a partire dalle 8 di questa mattina gli agenti della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023). A partire dalle 8 di questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Locale diCapitale hanno effettuato le operazioni didi un’area occupata abusivamente da alcune persone senza fissa dimora. A seguito delle operazioni nove persone sono state allontanate mentre la zona è stata affidata nuovamente al proprietario. Quest’ultimo ha poi provveduto ad abbattere tutti gli accampamenti abusivi. Ardea, iniziato lonella casa trasformata in RSA abusiva () Le operazione diquesta mattina in via deidiCosì come concordato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ribadito nel conseguente Tavolo Tecnico, a partire dalle 8 di questa mattina gli agenti della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, sgombero in via dei Monti di Pietralata: abbattute tutte le baracche (FOTO) - Zamberlett : RT @MarsellaLuca: Quello che sta emergendo tra Comune di Roma e centri sociali non può essere sottaciuto. Gli stessi assessori e personaggi… - ALEXANDRO1717 : RT @PatriziaValen13: Buongiorno a tutti, qualcuno fa sgombero appartamenti su Roma ? Mi serve di spendere poco , so povera ?? - AntonellaBotti9 : RT @MarsellaLuca: Quello che sta emergendo tra Comune di Roma e centri sociali non può essere sottaciuto. Gli stessi assessori e personaggi… - Mirko92982183 : RT @MarsellaLuca: Quello che sta emergendo tra Comune di Roma e centri sociali non può essere sottaciuto. Gli stessi assessori e personaggi… -