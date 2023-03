Reggina, è arrivato il deferimento: la situazione (Di martedì 28 marzo 2023) Arrivano brutte notizie in casa Reggina. La squadra di Filippo Inzaghi è concentrata sul prossimo incontro del campionato di Serie B contro il Genoa, le ultime prestazioni del club amaranto non sono state all’altezza e anche la qualificazione ai playoff è a rischio. La classifica potrebbe essere condizionata anche da situazioni fuori dal campo. Secondo quanto riporta StrettoWeb il deferimento è arrivato e riguarda il mancato pagamento delle ritenute alla scadenza del 16 febbraio e quello di alcuni stipendi relativi ai calciatori ceduti a gennaio. Sono state deferite la società Reggina e l’A.D. Paolo Castaldi. Il deferimento era ormai certo, quasi una procedura obbligata. Foto di Salvatore Dato / StrettoWebLa Reggina è sotto concordato con il Tribunale, il quale ha piena autonomia ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 marzo 2023) Arrivano brutte notizie in casa. La squadra di Filippo Inzaghi è concentrata sul prossimo incontro del campionato di Serie B contro il Genoa, le ultime prestazioni del club amaranto non sono state all’altezza e anche la qualificazione ai playoff è a rischio. La classifica potrebbe essere condizionata anche da situazioni fuori dal campo. Secondo quanto riporta StrettoWeb ile riguarda il mancato pagamento delle ritenute alla scadenza del 16 febbraio e quello di alcuni stipendi relativi ai calciatori ceduti a gennaio. Sono state deferite la societàe l’A.D. Paolo Castaldi. Ilera ormai certo, quasi una procedura obbligata. Foto di Salvatore Dato / StrettoWebLaè sotto concordato con il Tribunale, il quale ha piena autonomia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioWeb : E' arrivato il deferimento nei confronti della #Reggina: il motivo e i dettagli sulla vicenda in casa amaranto - _CalcioItaliano : RT @TuttoMercatoWeb: Reggina, arrivato il deferimento per i mancati pagamenti. Deferito anche l'ad Castaldi - TuttoMercatoWeb : Reggina, arrivato il deferimento per i mancati pagamenti. Deferito anche l'ad Castaldi - ILOVEPACALCIO : Ultim'ora, Pedullà: 'Reggina, arrivato il deferimento sulle scadenze di febbraio' - Ilovepalermocalcio - georginarieto : Arrivato il deferimento per la Reggina e per l'Amministratore Delegato Castaldi. Decisione presa in seguito all'in… -