Reddito di Cittadinanza | lo Stato risparmia 2 | 5mld anno per abolirlo Ma le famiglie sono più povere

Leggi su fmag

(Di martedì 28 marzo 2023) Manca ormai poco alla fine deldicosì come lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni: con l’introduzione del MIA, Misura di Inclusione attiva (di cui abbiamo già parlato), il neonato Governo Meloni è pronto a dire addio ad una delle misure più discusse dalla politica italiana ma che, soprattutto nel corso della congiuntura pandemica, ha teso una mano a moltein difficoltà. No, ovviamente non ci riferiamo ai truffatori (personalmente aborro il termine “furbetti” deldi) che hpensato di lucrare sulle spalle delloe di chi realmente aveva bisogno di un sostegno economico. Ildi, come immaginato, è una misura imperfetta che andava migliorata ...