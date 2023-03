Berlusconi ricoverato per dei controlli: potrebbe essere dimesso domani (Di martedì 28 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Monza: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 28 ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Monza: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 28 ...

Berlusconi ricoverato per accertamenti 17.25 Berlusconi ricoverato per accertamenti Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato ricoverato nell'ospedale milanese San Raffaele. L'ex premier si trova da ieri nella struttura ospedaliera. Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffele di Milano per dei controlli Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi si trova all'ospedale San Raffaele di Milano per controlli. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, l'ex premier è arrivato nel pomeriggio di ieri e domattina dovrebbe rientrare a casa. Berlusconi ricoverato per dei controlli: potrebbe essere dimesso domani Silvio Berlusconi è ricoverato all'Ospedale San Raffaele. Il leader di Forza Italia e proprietario del Monza, 87 anni a settembre, avrebbe accusato dei dolori lunedì 27 marzo, ma niente di grave.