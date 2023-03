**Pd: Schlein a gruppi, '16mila nuove tessere, clima positivo da consolidare insieme'** (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo visto cambiare il clima intorno al Pd in queste settimane, nelle piazze e nell'opinione generale, viviamo una fase positiva testimoniata dalle 16000 tessere che sono arrivate in pochissimo tempo. Vorrei che tutti insieme consolidassimo questo momento per rafforzare il Pd". Così la segretaria Pd Elly Schlein alla riunione congiunta dei parlamentari dem. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo visto cambiare ilintorno al Pd in queste settimane, nelle piazze e nell'opinione generale, viviamo una fase positiva testimoniata dalle 16000che sono arrivate in pochissimo tempo. Vorrei che tutticonsolidassimo questo momento per rafforzare il Pd". Così la segretaria Pd Ellyalla riunione congiunta dei parlamentari dem.

