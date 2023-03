(Di lunedì 27 marzo 2023) Sta per compiere 30 anni la pellicola di Steven Spielberg e nel suo nuovo libro Samha parlato della campagnanon proprio in termini lusinghieri. Quando manca poco al 30esimo anniversario di, Samnel suo nuovo libro di memorie intitolato Did I Ever Tell You This? ha ricordato la fastidiosa campagnadel film all'della sua uscita. L'attore ha ricordato che i protagonisti disi sentirono offesi daldel film, poiché la Universal cercava di dimostrare che Steven Spielberg poteva realizzare un film di successo "senza 'star del cinema'".ha scritto che gli attori del cast si sentirono "irritati" dal fatto che lo studio affermasse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Jurassic Park, Sam Neill: 'All'epoca il marketing ci offese moltissimo' #marketing - GianlucaOdinson : Jurassic Park, Sam Neill spiega di essersi sentito 'leggermente infastidito' dal marketing del film | Cinema -… - bizcommunityit : Jurassic Park, Sam Neill spiega di essersi sentito 'leggermente ... #marketing - badtasteit : La Universal, al tempo, pubblicizzava Jurassic Park come 'il film di Steven Spielberg senza star del cinema'. Mossa… - Deee_pikaa : @Akshayredyyy Jurassic park lo dinosaur la orlutundi ???? -

Sam Neill nella sua autobiografia Did I Ever Tell You This ha rivelato alcuni retroscena su uno dei film di maggior successo a cui ha preso parte:. L'attore ha interpretato il ruolo del dottor Alan Grant, insieme a Jeff Goldblum e Laura Dern e nel corso del tour promozionale della pellicola diretta da Steven Spielberg ha rivelato ...Una delle star di, Sam Neill nello specifico, ha raccontato il perché, al tempo, si sia sentito leggermente in fastidito dalla maniera con la quale la Universal stava cercando di 'vendere' il seminale ...Alla cerimonia erano presenti anche Jennifer Aniston e la stessa attrice di. Successivo Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 27 marzo 2023 Martina Pedretti - 24 Marzo 2023 Un ...

Jurassic Park, Sam Neill spiega di essersi sentito "leggermente ... BadTaste.it Cinema

Sam Neill, nella sua autobiografia, ha rivelato che durante la promozione di Jurassic Park, il team di marketing ha sminuito il suo ruolo e quello degli altri attori, rendendo l'esperienza davvero ...Even those unfamiliar with his chaotic stage appearances as the shouty, indignant, Orville-voiced magician will know the character from his 8 Out of 10 Cats Does Countdown spots, where he has ...