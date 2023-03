“Noi siamo leggenda”: la nuova serie Rai con i protagonisti di Mare Fuori (Di venerdì 24 marzo 2023) Per i fan di Mare Fuori, la Rai ha in serbo una grande sorpresa. È stata infatti da poco annunciata una nuova serie televisiva “Noi siamo leggenda” che vedrà come protagonisti alcuni degli attori della fortunata serie televisiva appena conclusasi con il terzo capitolo. Anche alla regia rivedremo un nome legato a Mare Fuori; quello di Carmine Elia, che ha diretto la prima stagione. Il trailer della nuova serie televisiva è stato presentato subito dopo il finale di Mare Fuori 3, ed è stato accolto con grande entusiasmo dai fan. Il cast della serie televisiva, del resto, è composto da numerosi attori a cui i fan della ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 marzo 2023) Per i fan di, la Rai ha in serbo una grande sorpresa. È stata infatti da poco annunciata unatelevisiva “Noi” che vedrà comealcuni degli attori della fortunatatelevisiva appena conclusasi con il terzo capitolo. Anche alla regia rivedremo un nome legato a; quello di Carmine Elia, che ha diretto la prima stagione. Il trailer dellatelevisiva è stato presentato subito dopo il finale di3, ed è stato accolto con grande entusiasmo dai fan. Il cast dellatelevisiva, del resto, è composto da numerosi attori a cui i fan della ...

