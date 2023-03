Le 3 falsità sull’arresto di Donald Trump

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 23 marzo 2023) Doveva essere martedì il probabile arresto dell’ex presidente degli Stati Uniti,, con l’accusa di aver pagato 130mila dollari per comprare il silenzio di Stormy Daniels, la pornostar con cui il Tycoon avrebbe avuto una relazione nel 2006. E invece c’è stato un altro slittamento della decisione del gran Giurì, che ora potrebbe già arrivare nella giornata di oggi. Sono ore tese nel panorama politico repubblicano, anche se difficilmenteverrebbe ammanettato. Anzi, potrebbe sfruttare il pagamento di una somma di denaro, a titolo di cauzione, per restare in libertà fino al processo. Le indagini sono condotte dal procuratore di sinistra, Alvin Bragg, da sempre un anti-iano per eccellenza, e che ha portato lo stessoa orientare la vicenda come fondata non su scopi giudiziari, ...