Google da vita a Bard il chatbot anti ChatGpt, ma perde 100 miliardi (Di giovedì 23 marzo 2023) C'era da aspettarselo che il colosso di Mountain View avrebbe presto fatto la sua contromossa. Infatti in termini di IA (intelligenza artificiale) certo Google non ha tanto da imparare. Sono anni che insegna al suo Algoritmo di processazione a pensare come se fosse un essere umano di fronte alle nostre pagine web. Ha quindi rilasciato da poche ore il suo Bard, un chat bot pensato per competere contro il più famoso Chat Gpt. Esattamente come ChatGpt, Bard sarà in grado di rispondere alle domande degli utenti e discutere di una gamma pressoché sconfinata di argomenti, con un livello di comprensione che "a tratti" è paragonabile a quello umano. Dettagli tecnici di Bard Bard è alimentato da un grande modello linguistico di ricerca (LLM), una versione leggera e ottimizzata di ...

