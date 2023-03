Cure dentistiche per i bimbi disabili: accordo tra scuole paritarie e ospedale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Asst Papa Giovanni. L’associazione degli asili e delle scuole materne Adasm-Fism della provincia di Bergamo ha attivato un accordo con l’ospedale di Bergamo, Papa Giovanni XXIII, volta ad un’attività di prevenzione, diagnosi ed eventuali Cure specialistiche delle problematiche oro-maxilo-facciali per gli alunni delle proprie scuole affetti da disabilità. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Asst Papa Giovanni. L’associazione degli asili e dellematerne Adasm-Fism della provincia di Bergamo ha attivato uncon l’di Bergamo, Papa Giovanni XXIII, volta ad un’attività di prevenzione, diagnosi ed eventualispecialistiche delle problematiche oro-maxilo-facciali per gli alunni delle proprieaffetti datà.

Cure dentistiche per i bimbi disabili: accordo tra scuole paritarie e ... L'Eco di Bergamo Cure dentistiche per i bimbi disabili: accordo tra scuole paritarie e ospedale Asst Papa Giovanni. Sono già i 100 piccoli seguiti, ora il servizio viene allargato ai nuovi iscritti. Sertori, Adasm-Fism: nessun costo per le famiglie. Mariani: diagnosi e cura anche da 0 a 3 anni.