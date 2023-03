Calcio: Serie B. Giudice, otto squalificati per un turno (Di martedì 21 marzo 2023) Si tratta di Circati (Parma), Leverbe e Pastina (Benevento), Bartolomei (Perugia), Frabotta (Frosinone), Millico (Cagliari), Nagy (Pisa), Tait (Sudtirol). MILANO - Sono otto, tutti per un turno, i ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Si tratta di Circati (Parma), Leverbe e Pastina (Benevento), Bartolomei (Perugia), Frabotta (Frosinone), Millico (Cagliari), Nagy (Pisa), Tait (Sudtirol). MILANO - Sono, tutti per un, i ...

