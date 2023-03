Xi a Mosca, Putin lo accoglie: “Buon vecchio amico, combattiamo minacce comuni” (Di lunedì 20 marzo 2023) Un “Buon vecchio amico”. Così Vladimir Putin ha descritto Xi Jinping in un articolo pubblicato prima dell’incontro in programma oggi a Mosca. Il presidente cinese incontrerà il suo omologo russo per la prima volta dall’invasione dell’Ucraina, il 24 febbraio 2022. Il precedente incontro risale a tre settimane prima, quando Putin si era recato a Pechino per stringere con Xi una partnership “senza limiti” e “senza alcuna area di cooperazione probita”. Poche ore prima del nuovo faccia a faccia a Mosca, entrambi hanno pubblicato editoriali paralleli sulla stampa del loro interlocutore. Sul Quotidiano del Popolo, Putin ha parlato di “ruolo costruttivo” di Pechino nella “soluzione della crisi ucraina”. Il presidente russo ha detto che nutre “grandi ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) Un “”. Così Vladimirha descritto Xi Jinping in un articolo pubblicato prima dell’incontro in programma oggi a. Il presidente cinese incontrerà il suo omologo russo per la prima volta dall’invasione dell’Ucraina, il 24 febbraio 2022. Il precedente incontro risale a tre settimane prima, quandosi era recato a Pechino per stringere con Xi una partnership “senza limiti” e “senza alcuna area di cooperazione probita”. Poche ore prima del nuovo faccia a faccia a, entrambi hanno pubblicato editoriali paralleli sulla stampa del loro interlocutore. Sul Quotidiano del Popolo,ha parlato di “ruolo costruttivo” di Pechino nella “soluzione della crisi ucraina”. Il presidente russo ha detto che nutre “grandi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Dopo che il Ministro della Giustizia della Germania, Marco Bushmann, ha annunciato che Vladimir Putin sarebbe stato… - MarcoFattorini : Aspettando #XiJinping a Mosca, #Putin è un po’ come quel panda dietro al vetro. Prigioniero a cielo aperto in Russi… - MediasetTgcom24 : Xi Jinping atteso a Mosca: 'Nessun Paese può dettare l'ordine mondiale' | Putin: 'Russia e Cina combattono minacce… - giuliapompili : RT @NessunLuogo24: #BREAKING Il presidente cinese ???? #XiJinping è appena atterrato all'aeroporto di #Mosca Vnukovo per i due giorni di visi… - ilriformista : Gli occhi del mondo su Mosca. Il piano per l’Ucraina in 12 punti e la cooperazione con Putin. “Non esiste un modell… -