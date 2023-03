Condò | «Questo è il miglior Napoli di sempre»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Paolo, giornalista, ha parlato nel suo editoriale per La Repubblica del gioco deldi Luciano Spalletti. Ecco l’analisi Paolo, giornalista, ha parlato nel suo editoriale per La Repubblica del gioco deldi Luciano Spalletti. PAROLE – «Ildiha stordito tutte le rivali. La stagione più grande nella storia delormai è un fatto, stante una Champions che già così è la più profonda di— fila senza incontrare opposizione verso i due mesi che ne definiranno la dimensione in 4K. Il Milan di campionato è una barca senza motore in balia della corrente. La Juve a San Siro ha tenuto il controllo per gran parte di gara, rischiando (poco) solo nei minuti ...