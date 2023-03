Agricoltura | siglati oggi gli accordi per la vendita del tabacco tricolore

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 marzo 2023) Giornata movimentata e cruciale al Masaf, il ministero dell’, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono statii protocolli d’intesa per ladelitaliano alle principali aziende produttrici di sigarette e dispositivi di nuova generazione, su tutti quelli ariscaldato. Si tratta di una serie divitali per la filiera, che ne assicurano la continuità e la stabilità nel corso del tempo. L’accordo più sostanzioso è quello raggiunto con Philip Morris Italia, che investirà fino a 500 milioni di euro in cinque anni (dal 2023 al 2027). L'azienda si è impegnata ad acquistare ogni anno fino a 21 mila tonnellate digreggio, ovvero fino alla metà dell’intera produzione italiana. A partire dai primi Anni Duemila a ...