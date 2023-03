Ultime Notizie – oro nella Coppa del mondo di scherma paralimpica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 17 marzo 2023) “Il bagno di folla del pubblico di Pisa ha celebrato il trionfale ritorno in pedana di Bebe Vio che ha conquistato il successotappa italiana delladeldi. A 566 giorni di distanza dalle trionfali notti dei Giochi di Tokyo, la fuoriclasse azzurra è rientrata in gara alla sua maniera, vincendo e dominando la gara di fioretto femminile categoria B. Un venerdì speciale in Toscana, in cui l’Italia festeggia anche i bronzisciabola maschile A di Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi”. Lo fa sapere la Federcon una nota. “Una gioia incredibile, è speciale tornare e vincere davanti al pubblico di casa. L’emozione del rientro era tantissima, è stato bellissimo rientrare in gruppo, con la mia squadra, e festeggiare tutti ...