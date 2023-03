Scherma paralimpica, trionfale ritorno di Bebe Vio: “Avevo scordato certe emozioni” (Di venerdì 17 marzo 2023) Il ritorno in pedana per Bebe Vio è stato trionfale, l’atleta ha conquistato il successo nella tappa italiana della Coppa del Mondo di Scherma paralimpica. A 566 giorni di distanza dalle trionfali notti dei Giochi di Tokyo, la fuoriclasse azzurra è rientrata in gara vincendo e dominando nel fioretto femminile categoria B. “Oggi è stato un po’ come ritornare alle prime gare, perché Avevo tutte le peggiori paure e incertezze. Due anni senza Scherma e senza gare sono stati veramente tanti. Mi ero dimenticata le sensazioni e le emozioni che si provano, mi ero persa le nuove atlete, giovani e “cattive”, ma anche l’abitudine ad avere quella strizzetta prima di entrare in gara. In questo periodo di stop una tra le cose che sicuramente mi è ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilin pedana perVio è stato, l’atleta ha conquistato il successo nella tappa italiana della Coppa del Mondo di. A 566 giorni di distanza dalle trionfali notti dei Giochi di Tokyo, la fuoriclasse azzurra è rientrata in gara vincendo e dominando nel fioretto femminile categoria B. “Oggi è stato un po’ come ritornare alle prime gare, perchétutte le peggiori paure e inzze. Due anni senzae senza gare sono stati veramente tanti. Mi ero dimenticata le sensazioni e leche si provano, mi ero persa le nuove atlete, giovani e “cattive”, ma anche l’abitudine ad avere quella strizzetta prima di entrare in gara. In questo periodo di stop una tra le cose che sicuramente mi è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Schermaparalimpica, trionfale ritorno di #BebeVio: 'Avevo scordato certe emozioni' - vivereitalia : Bebe Vio torna in pedana: oro nella Coppa del mondo di scherma paralimpica - direpuntoit : “Una gioia incredibile, è speciale tornare e vincere davanti al pubblico di casa', ha detto una felicissima… - ledicoladelsud : Bebe Vio torna in pedana: oro nella Coppa del mondo di scherma paralimpica - News24_it : Bebe Vio torna in pedana: oro nella Coppa del mondo di scherma paralimpica -