Chi vincerà il GF VIP 2022? (Di lunedì 13 marzo 2023) Il GF VIP 2022 è ormai agli sgoccioli con la finale prevista il 3 aprile che si avvicina sempre di più. Il reality, alla sua settima edizione nella versione VIP, è iniziato il 19 Settembre e dopo quasi 6 mesi all’interno della casa possiamo iniziare a fare qualche ipotesi su chi sarà il vincitore. Ma prima di andare alla fine della storia, vediamo meglio chi sono i protagonisti del programma ancora in gara. I concorrenti ancora in gara del GF VIP 2022 Nikita Pelizon Modella e influencer, ex partecipante a Temptation Island. Sofia Giaele De Donà Influencer di moda che ha aperto il suo primo blog a 13 anni, oggi ha il suo marchio di abbigliamento personale SGDD. Alberto De Pisis Esperto di comunicazione ed ex di Taylor Mega che ha fatto parlare di sé per essersi poi dichiarato omosessuale. Luca Onestini. Protagonista di Uomini e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 13 marzo 2023) Il GF VIPè ormai agli sgoccioli con la finale prevista il 3 aprile che si avvicina sempre di più. Il reality, alla sua settima edizione nella versione VIP, è iniziato il 19 Settembre e dopo quasi 6 mesi all’interno della casa possiamo iniziare a fare qualche ipotesi su chi sarà il vincitore. Ma prima di andare alla fine della storia, vediamo meglio chi sono i protagonisti del programma ancora in gara. I concorrenti ancora in gara del GF VIPNikita Pelizon Modella e influencer, ex partecipante a Temptation Island. Sofia Giaele De Donà Influencer di moda che ha aperto il suo primo blog a 13 anni, oggi ha il suo marchio di abbigliamento personale SGDD. Alberto De Pisis Esperto di comunicazione ed ex di Taylor Mega che ha fatto parlare di sé per essersi poi dichiarato omosessuale. Luca Onestini. Protagonista di Uomini e ...

