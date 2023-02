Di Maria incanta e trascina la Juventus agli ottavi. Tutto facile col Nantes, ancora aperta la porta Champions (Di giovedì 23 febbraio 2023) Finora a spizzichi e bocconi, stasera la Juventus se lo gode per intero. Angel Di Maria incanta nella serata di Nantes, zittisce (in senso figurato, perché sugli spalti i tifosi hanno sempre cantato e lanciato anche un paio di oggetti) il pubblico e l’allenatore che aveva parlato di possibile figuraccia bianconera e spedisce la Juventus agli ottavi di finale di Europa League. La risposta perfetta della squadra di Allegri, innervosito dopo l’andata per una partita sfortunata con pali e traverse e un rigore incredibilmente non concesso, al ritorno contro i francesi, e gli episodi aiutano. C’è un gol fantastico, stratosferico, che ci ricorda perché Di Maria è Di Maria già dopo pochi minuti, c’è un colpo di tacco che ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Finora a spizzichi e bocconi, stasera lase lo gode per intero. Angel Dinella serata di, zittisce (in senso figurato, perché sugli spalti i tifosi hanno sempre cantato e lanciato anche un paio di oggetti) il pubblico e l’allenatore che aveva parlato di possibile figuraccia bianconera e spedisce ladi finale di Europa League. La risposta perfetta della squadra di Allegri, innervosito dopo l’andata per una partita sfortunata con pali e traverse e un rigore incredibilmente non concesso, al ritorno contro i francesi, e gli episodi aiutano. C’è un gol fantastico, stratosferico, che ci ricorda perché Diè Digià dopo pochi minuti, c’è un colpo di tacco che ...

