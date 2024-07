Calendario Assoluti ginnastica artistica Cuneo 2024 | programma orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sta per terminare l’attesa per i Campionati Italianidi, inal Palazzetto dello Sport dida venerdì 5 a domenica 7: ecco ile le informazioni per seguire le gare. I migliori ginnasti e le migliori ginnaste del Bel Paese sono pronti a giocarsi i titoli, sia nel concorso generale che nei singoli attrezzi, in un evento che rappresenta anche un test importante in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. Presenti tutte le Fate azzurre Giorgia Villa, Alice D’Amato, Martina Maggio, Manila Esposito, Angela Andreoli ed Elisa Iorio, mentre in campo maschile l’attesa è per la sfida tra il campione uscente Mario Macchiati, Nicola Bartolini e Yumin Abbadini, senza dimenticare Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Carlo Macchini, Edoardo De Rosa e Marco Lodadio.