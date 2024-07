Falsi dati CO2 a ex Ilva perquisizioni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 13.33e 10 indagati per truffa ai danni dello Stato, in un'inchiesta della procura di Taranto sull'ex. L'inchiesta riguarda una presuntaficazione disulle emissioni di CO2, riconducibili alle attività di Acciaierie d'Italia SpA e messe in atto prima che la società fosse sottoposta ad amministrazione straordinaria. Gli indagati sono amministratori,procuratori, dipendenti e collaboratori pro tempore di Acciaierie d'Italia.