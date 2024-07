Estate a suon di hit | ecco la playlist con le canzoni del momento

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo un mese di giugno a dir poco incerto, l’pare i primi segni di vitalità facendosi spazio tra i temporali frequenti. Ma il sapore dei mesi più caldi non manca nelledel, destinate ad accompagnarci nelle prossime settimane. Dalle prime release della tarda primavera alle ultime pubblicazioni, la scelta è assai ampia per accontentare tutti gli appassionati. A raccogliere i singoli che si candidano al titolo di hit ci pensa Spotify che ha svelato lacon i trend musicali del. Grafica da Ufficio Stampa Prima nota di merito riguarda la forte presenza femminile: metà dellepresenti nella lista, infatti, include almeno un’artista. In aumento, poi, l’attenzione alleinternazionali, che quest’anno stanno ottenendo grande successo anche in Italia.