...della settimana del Festival diè dedicato alle cover e i duetti . Tananai , in gara con 'Tango' , per questa sera canterà 'Vorrei cantare come Biagio' , celebre brano di Simone, ......aveva portato alla fine Sesso occasionale e si era classificato ultimo. Alla serata delle cover di venerdì 10 febbraio duetterà con Don Joe in Vorrei cantare come Biagio di Simone

Cristicchi: a Sanremo parlassero anche di foibe visto che sul palco danno spazio a certi squallidi... Secolo d'Italia

Sanremo: Cristicchi, 'Si parli anche di foibe dopo spazio a squallidi ... triestecafe.it

Simone Cristicchi a Sanremo: una poetica follia la Repubblica

La scaletta e le canzoni (cover) della quarta serata di Sanremo 2023 – venerdì 10 febbraio Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremology: la prima drinklist dei brani famosi di Sanremo R101

Supereroi di Mr Rain è la rivelazione del Festival di Sanremo: parla dell’importanza di chiedere aiuto durante un periodo difficile.E' uscito Tango, il nuovo singolo di Tananai, il racconto delle sfumature di una relazione a distanza “ Tango ”, scritta da Tananai in collaborazione con Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Davide Sim ...